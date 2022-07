Nintendo annuncia Kirby's Dream Buffet per Switch

Nintendo ha svelato a sorpresa Kirby’s Dream Buffet, un nuovo videogioco multiplayer in uscita prossimamente su Switch. A corredo dell’annuncio è stato diffuso questo breve trailer di gameplay.









Kirby’s Dream Buffet vedrà una banda di famelici Kirby affrontarsi in frenetiche gare multiplayer divise in quattro round e ambientate in percorsi uno più ghiotto dell’altro. Per trionfare, i giocatori dovranno fare scorpacciata di fragole per far crescere il loro Kirby e affidarsi ad abilità familiari, chiamate questa volta abilità cibo di copia.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che il gioco sarà disponibile nel corso dell’estate nel solo formato digitale. Immaginiamo che non bisognerà attendere a lungo prima di sfidarsi a colpi di dolciumi.