Skate: gli sviluppatori avvertono di non scaricare la build leakata

Come ben saprete, il nuovo capitolo della serie Skate è recentemente tornato a far parlare di sé grazie a un nuovo video che ci ha finalmente mostrato il gioco in azione. Pare però che dai meandri dell’internet sia emerso anche qualcos’altro, e cioè una build leakata del gioco. Anche di questo ha voluto parlare Full Circle Studios in un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale, specificando che quanto diffuso risale al settembre 2021 e non è dunque rappresentativo dello stato attuale dei lavori.

Full Circle Studios ha poi ricordato che la possibilità di mettere mano su una versione attuale (e legittima) di Skate esiste già: sarà sufficiente iscriversi al seguente link per segnalare il proprio interesse a prendere parte al playtesting del gioco, e aiutare lo studio a plasmarne la forma.