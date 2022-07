Hellpoint: disponibili il DLC Blue Sun e upgrade next-gen

TinyBuild e Cradle Games hanno da poco presentato due importanti novità per Hellpoint, il loro futuristico soulslike (qui recensito dalla nostra Erica Mura). La prima riguarda una nuova espansione: intitolata Blue Sun, ci porterà a scoprire tutti i segreti di Irid Novo, viaggiando in una dimensione alternativa dove verremo a conoscere la vera causa del cataclisma che ha afflitto la stazione spaziale. Il DLC è già in vendita al prezzo di 8,19€.









Oltre a Blue Sun, Hellpoint può anche fregiarsi di un aggiornamento dal lato tecnico. Gli sviluppatori hanno infatti annunciato la disponibilità dell’upgrade gratuito per PS5, dove il gioco potrà contare su risoluzione 4K, 60 fps e tempi di caricamento più rapidi. Un upgrade simile arriverà anche per i possessori di Xbox Series X|S il prossimo 26 luglio.