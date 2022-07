Annunciato Mato Anomalies, un nuovo RPG investigativo per PC e console

Prime Matter ha stretto un accordo con lo studio cinese Arrowiz per la pubblicazione di Mato Anomalies, un nuovo videogioco di ruolo di stampo investigativo in uscita l’anno prossimo su PC e console.









Mato Anomalies è un RPG con sistema di combattimento a turni che catapulta i giocatori a Mato, una versione immaginaria e neo-futuristica della vecchia Shanghai. Qui i giocatori assumeranno il controllo dei due protagonisti Doe e Gram per indagare sulle anomalie che si stanno verificando in città, ma sarà anche possibile addentrasi nelle fenditure per affrontare creature demoniache determinate a provocare il tracollo della città.

“Siamo entusiasti di condividere il gioco che abbiamo costruito negli ultimi due anni. Il nostro team creativo ha immaginato la trama profonda e il mondo di Mato Anomalies, dando vita con passione al suo design. Oltre 50 persone di talento, esclusi i partner esterni, sono state coinvolte in questo progetto. Siamo molto felici di collaborare con Prime Matter, che crede nel nostro studio e nella nostra visione globale,” ha dichiarato Horace Xiong, CEO di Arrowiz.

“Siamo lieti di collaborare con Arrowiz, Mato Anomalies si inserisce perfettamente nel nostro ampio portfolio di titoli di qualità per i giocatori,” fa sapere Mario Gerhold, Global Brand & Marketing Director di Prime Matter. “Non vediamo l’ora di supportare il team con tutta la nostra esperienza di pubblicazione e marketing locale e globale.”

Mato Anomalies sarà disponibile nel corso del 2023 su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.