Immortality: il videogioco di Sam Barlow ha una nuova data di uscita

Half Mermaid Productions ha fatto sapere di aver rinviato l’uscita di Immortality, il nuovo videogioco investigativo di Sam Barlow, già autore dell’acclamato Her Story e di Telling Lies. Il gioco avrebbe dovuto vedere la luce alla fine di luglio, ma ora l’uscita è slittata al prossimo 30 agosto.

Immortality vedrà il giocatore impegnato a scoprire che fine abbia fatto Marissa Marcel, fantomatica attrice scomparsa in circostanze misteriose. Nel gioco, Marissa Marcel è un’attrice che ha partecipato a tre film, Ambrosio (1968), Minsky (1970), e Two of Everything (1999) senza che nessuno di essi venisse mai pubblicato. Il giocatore dovrà così analizzare vari filmati di archivio per cercare di scoprire qualcosa di più sulla carriera dell’attrice e arrivare alla soluzione dell’enigma.

Il gioco sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e su dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS. In quest’ultimo caso, il gioco sarà pubblicato da Netflix Games e potrà essere fruito senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Netflix.