Street Fighter 6: all'EVO 2022 ci saranno nuovi annunci

L’Evolution Championship Series è tradizionalmente l’evento più importante a livello globale per quanto riguarda i picchiaduro, e non è certo strano che venga utilizzato come palcoscenico per nuovi annunci. Quest’anno, a quanto pare, fra chi lo farà ci sarà anche Street Fighter 6. All’EVO 2022 il nuovo capitolo della storica serie di Capcom sarà presente in forma di demo giocabile per i presenti, e avrà anche qualche sorpresa in serbo. Naturalmente le labbra sono cucite su cosa di preciso stia per arrivare, ma non ci stupirebbe se gli sviluppatori decidessero di presentare qualche altro membro del roster, che per ora ha visto confermati Ryu, Chun-Li, Guile (qui il suo trailer), Luke e le new entry Jamie e Kimberly.

Ricordiamo che Street Fighter 6 uscirà nel corso del 2023 su PC tramite Steam, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, e potrà contare sul rollback netcode.