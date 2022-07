Bravery & Greed è il nuovo action cooperativo di Team17

Cercate un gioco che vi permetta di buttarvi in mezzo all’azione, ma possibilimente potendo contare sull’aiuto di altri? Allora farete meglio a segnarvi da qualche parte Bravery & Greed, nuovo action cooperativo sviluppato da Rekka Games e pubblicato da Team17. Il gioco in questione, caratterizzato da un particolare stile in pixel art, è stato da poco rivelato con un trailer di gameplay che ne presenta le caratteristiche principali.









Il gioco, che prevede la cooperazione (o il PvP!) per fino a quattro giocatori sia online che in locale, metterà a nostra disposizione quattro classi: Ladro, Guerriero, Mago e Amazzone, ciascuna con le sue abilità specifiche. Sarà inoltre possibile personalizzare ulteriormente il loro gameplay tramite quattro percorsi di crescita, e naturalmente carriolate di bottino dalle caratteristiche più variegate. Bravery & Greed uscirà nel corso del 2022 su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.