Nuovi dettagli su Skate: sarà free-to-play

Electronic Arts e Full Circle hanno confezionato un lungo video di dietro le quinte tramite il quale hanno rivelato vari dettagli di Skate, ultimo capitolo dell’omonima serie di videogiochi dedicati all’ambiente e alla cultura dello skateboarding. In particolare, il dettaglio più importante svelato in queste ore riguarda la natura del gioco: Skate sarà infatti un titolo free-to-play di tipo live service, ma gli sviluppatori assicurano che non sarà pay-to-win.









Cuz Parry e compagni hanno ribadito più volte che non ci saranno contenuti di gioco bloccati dietro un paywall giacché tutte le mappe saranno disponibili per ciascun giocatore. Inoltre non saranno presenti loot box e non ci sarà alcun vantaggio per gli utenti paganti. Gli unici oggetti che verranno venduti tramite microtransazioni saranno esclusivamente cosmetici.

Il team di sviluppo ha successivamente dichiarato che Skate sarà disponibile su PC, nonché sulle console dell’attuale e della scorsa generazione, senza però specificare quali. Full Circle sta anche valutando l’idea di portare il gioco sui dispositivi mobili. In ogni caso, Skate supporterà sia la progressione cross-platform che il multiplayer cross-play tra utenti di piattaforme diverse. Nessuna informazione, invece, circa la data di uscita: Skate sarà disponibile quando sarà pronto.