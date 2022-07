Stranger of Paradise: Trials of the Dragon King, ecco il trailer del DLC

Manca ormai poco all’uscita di Trials of the Dragon King, il primo DLC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Dopo il teaser di un paio di settimane fa, Square Enix e Team Ninja sono tornati a farci vedere il contenuto aggiuntivo con uno sguardo più dettagliato ai suoi contenuti, che oltre a nuovi avversari e sfide includono anche nuove armi e professioni. Un’avvertenza: il DLC è ambientato dopo la fine della storia principale, e dunque il trailer che trovate di seguito include spoiler sugli eventi.









In Trials of the Dragon King, il protagonista Jack si troverà ad avere a che fare con Bahamut – che gli prometterà il suo aiuto, ma solo a patto di riuscire a sconfiggerlo in singolar tenzone – e con il Warrior of Light, uno dei protagonisti di Final Fantasy I. Il DLC includerà anche una nuova arma (la staffa, capace di allungarsi per colpire nemici a distanza) e due nuove professioni: l’Evoker e il Summoner, quest’ultimo capace di chiamare a sé il potere di Bahamut. Trials of the Dragon King arriverà su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin il prossimo 20 luglio, e potrà essere acquistato separatamente o come parte del Pass Stagionale.