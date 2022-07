Halo Infinite: vediamo il gameplay della campagna cooperativa

È ormai un bel po’ che parliamo della campagna cooperativa di Halo Infinite, ma stavolta dovrebbe davvero mancare poco. Recentemente, 343 Industries aveva indicato come data di lancio della versione beta l’11 luglio; nel chiarire che in realtà avevano parlato di “settimana dell’11 luglio“, lo studio ha fatto sapere di aver incontrato alcuni problemi dell’ultimo minuto che l’hanno costretto a ritardare il lancio effettivo. Il team sta in ogni caso facendo il possibile per pubblicare la beta della campagna cooperativa durante questa settimana; possibile dunque che esca anche oggi stesso, ma 343 ha chiarito come la situazione sia piuttosto fluida.

In compenso, lo studio ha preparato qualcosa per permetterci di ingannare il tempo nell’attesa: e cioè un bello sguardo al gameplay della campagna cooperativa di Halo Infinite. Quattro membri di 343 Interactive hanno infatti affrontato un paio di missioni, permettendoci di vedere quattro Master Chief fare il bello e il cattivo tempo su Zeta Halo. Particolarmente interessante il fatto che il raggio d’azione – cioè quanto possiamo allontanarci dai compagni di squadra prima di morire per un attacco di solitudine fulminante – sia parecchio ampio. Ricordiamo, inoltre, che i progressi fatti durante il gioco cooperativo saranno mantenuti anche nel gioco in singolo per tutti e quattro i giocatori, non solo per chi crea la partita. Sarà inoltre possibile rigiocare missioni della campagna già affrontate.