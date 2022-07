HOOK è la nuova divisione publishing di Digital Bros

L’azienda italiana Digital Bros ha da poco annunciato di aver stabilito una sua nuova divisione di publishing, che ha preso il nome di HOOK. Questa realtà, che avrà sede negli uffici milanesi dell’azienda madre, include veterani del settore con oltre 15 anni di esperienza. Discutendo con Gamesindustry, il CEO di Digital Bros Raffaele Galante ha spiegato cosa cerca questa nuova divisione, che si orienta principalmente sul mercato indie: “Ciò che interessa davvero a HOOK sono idee diverse. È importante avere buone idee, e sfruttarle in maniera coraggiosa.”

Come possiamo vedere sul sito ufficiale, tre sono i giochi che stanno usufruendo dei servizi di questo nuovo publisher: Unholy di Duality Games, Kingdom of the Dead di Dirigo Games (disponibile su Steam) e Madshot di Overflow (in Accesso Anticipato). Anche se tutti e tre i giochi includono tematiche horror, non sarà solo su questo genere che si concentrerà HOOK. “Vogliamo offrire opportunità a qualunque studio indie che abbia una buona idea. Potrebbe essere uno sparatutto, un platformer, un’avventura – non abbiamo una strategia specifica, siamo aperti a tutto”, ha spiegato Raffaele Galante. Ricordiamo che Digital Bros è anche la casa madre del publisher 505 Games (Control, Death Stranding, Ghostrunner), e degli studi Kunos Simulazioni e AvantGarden.