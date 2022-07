Soulframe è il nuovo MMO fantasy degli autori di Warframe

Nel corso dell’edizione 2022 del TennoCon che si è tenuta lo scorso fine settimana, Digital Extremes ha presentato il suo prossimo progetto: stiamo parlando di Soulframe, un nuovo MMO ad ambientazione fantasy che si poggerà sul modello free-to-play.









In un’intervista pubblicata sul Washington Post, gli autori di Warframe fanno sapere che Soulframe sarà costruito attorno a un sistema di combattimento corpo a corpo lento e pesante, sarà incentrato sull’esplorazione, e potrà contare su un hub concettualmente simile ai pianeti open world di Warframe. Il gioco sarà ambientato in un mondo furioso per come è stato trattato, ma non conosciamo le implicazioni narrative di questa descrizione, sappiamo però che il mondo sarà in continua evoluzione pertanto offrirà un certo grado di proceduralità nella costruzione dei dungeon esplorabili dai giocatori.

Digital Extremes ha inoltre annunciato che il progetto può contare sulla direzione creativa di Geoff Crookes, già art director di Warframe, mentre a vestire i panni di game director troviamo Steve Sinclair, anch’egli precedentemente impegnato nel medesimo MMO fantascientifico. “Il nostro team è interessato all’idea che l’umanità e la natura si scontrino,” ha dichiarato Crookes. “Esamineremo queste tematiche attraverso i nostri occhi mentre ci districheremo tra i concetti di restaurazione ed esplorazione.”

Soulframe è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, pertanto è molto probabile che ci vorrà un bel po’ prima che il progetto veda la luce del sole, tanto che non solo non è stata annunciata alcuna finestra di uscita, ma non sappiamo nemmeno su quali piattaforme verrà pubblicato.