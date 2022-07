Ravenscourt annuncia Let's Sing presents ABBA

Cantanti in erba che amano dare sfoggio della loro abilità su console, se per caso amate una certa band svedese farete bene a prestare attenzione. Dopo averci permesso di ripercorrere i passi musicali dei Queen, Ravenscourt e Voxler hanno infatti da poco annunciato Let’s Sing presents ABBA, un nuovo titolo della fortunata serie musicale che sarà dedicato proprio a questo gruppo e ai suoi hit che fra gli anni ’70 e ’80 spopolarono in tutto il mondo. L’annuncio arriva corredato da un breve teaser, che presenta anche alcune delle canzoni che potremo emulare: Mamma Mia, Dancing Queen, Waterloo, Money, Money, Money, Thank You For The Music, The Winner Takes It All e Take A Chance On Me, più altre che saranno rivelate in futuro; in totale, saranno inclusi 30 loro brani più una hit del loro ultimo album, Voyage.

Let’s Sing presents Abba non ha ancora una data d’uscita precisa, ma il suo arrivo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch è previsto entro la fine del 2022. Il gioco sarà anche presente alla Gamescom, dove non dubitiamo che verranno diffuse altre informazioni.