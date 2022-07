Xbox Game Pass: in arrivo Watch Dogs 2, As Dusk Falls

Continua ad arricchirsi la selezione di titoli disponibili su Xbox Game Pass. Microsoft ha infatti rivelato che nel corso dei prossimi giorni il suo servizio si arricchirà di vari titoli. Il pezzo grossoè sicuramente Watch Dogs 2, che ci porta nella città di San Francesco, a lottare contro una distopia nei panni di un abile hacker. Segnaliamo inoltre che Torment: Tides of Numenera, la cui versione PC è disponibile già da qualche tempo con il servizio, arriva anche su Xbox e Cloud. Infine, su Xbox Game Pass arriva al suo day one As Dusk Falls, gioco di debutto di INTERIOR/NIGHT che potete trovare qui recensito. Ecco la lista completa di titoli e relative date:

As Dusk Falls (Cloud, Console e PC) – 19 luglio

(Cloud, Console e PC) – 19 luglio Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 19 luglio

(PC) – 19 luglio Watch Dogs 2 (Cloud, Console e PC) – 19 luglio

(Cloud, Console e PC) – 19 luglio MotoGP 22 (Cloud, Console e PC) – 21 luglio

(Cloud, Console e PC) – 21 luglio Torment: Tides of Numenera (Cloud e Console) – 21 luglio

(Cloud e Console) – 21 luglio Inside (Cloud, Console e PC) [email protected] – 29 luglio

Segnaliamo che l’annuncio su Xbox Wire riporta Ashes of the Singularity: Escalation, e non Sins of a Solar Empire: Rebellion, presente invece nell’immagine promozionale (di seguito).