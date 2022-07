PlayStation continua a investire negli eSport acquisendo Repeat.gg

Dopo l’acquisizione dell’Evolution Championship Series (EVO) all’inizio dello scorso anno, PlayStation continua a espandersi nel campo degli eSport mettendo le mani su Repeat.gg. Si tratta di una piattaforma digitale volta all’organizzazione di tornei, tanto che dall’inizio dell’attività ne sono stati messi in piedi oltre 100 mila, per un totale di oltre 2,3 milioni di partecipanti.

“La nostra visione per gli esport è sempre stata volta ad abbattere le barriere affinché i giocatori possano competere a tutti i livelli,” ha spiegato Steven Roberts, vice president of global competitive gaming per Sony Interactive Entertainment. “Assieme al talentuoso team di Repeat.gg, siamo impazienti di esplorare altre strade per far sì che i giocatori possano lanciarsi nel mondo del gaming competitivo, espandendo così la portata della nostra offerta nel campo degli esport. Questo è solamente l’inizio del nostro viaggio e non vediamo l’ora di condividere ulteriori aggiornamenti con la nostra community.”

Aaron Fletcher, CEO di Repeat.gg, ha dichiarato che dopo l’acquisizione la piattaforma continuerà a organizzare tornei al di fuori dell’ecosistema PlayStation, quindi saranno inclusi il PC, i dispositivi mobili e le altre console.