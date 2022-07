Call of Duty: Vanguard, una settimana di gioco gratuito per il multiplayer

Activision ha organizzato una settimana di accesso gratuito al multiplayer e alla modalità Zombi di Call of Duty: Vanguard. Il periodo di prova inizia alle 19:00 di oggi, mercoledì 20 luglio, per concludersi alle 17:00 di martedì 26 luglio. Durante questa settimana sarà possibile accedere a tutti i contenuti di gioco, tra mappe e modalità multiplayer, comprese le recenti uscite USS Texas 1945, Progetto Gioco delle armi e Shi No Numa.

USS Texas 1945 è una classica mappa multigiocatore introdotta per la prima volta in Call of Duty: WWII. La stretta struttura della mappa favorisce scontri frequenti, perciò bisogna costantemente prepararsi a difendere la posizione e a prendere il controllo dell’obiettivo.

Progetto Gioco delle armi è invece una modalità party amata dai fan che debutta in Mercenari di ventura con una modifica: ogni arma utilizza un diverso Progetto arma. Per vincere bisogna progredire lungo tutte le 18 armi prima degli altri: basta eliminare un giocatore con l’arma in possesso per passare alla successiva, o utilizzare un attacco corpo a corpo per farlo retrocedere di un’arma.

Per finire, Shi No Numa porta in Vanguard la classica esperienza Zombi a round. Si dice che nelle profondità della zona paludosa ci sia un cimelio in grado di spezzare il legame tra i malvagi Von List e Kortifex l’Immortale. La missione dei giocatori è quella di costruire l’arma strabiliante, trovare il cimelio e portare alla luce gli orrori nascosti del passato di Kortifex.