Persona 5 Royal: niente upgrade da PS4 a PS5

Siete in possesso di una copia di Persona 5 Royal per PS4 e pensate di approfittare dell’uscita della versione migliorata su PS5 per giocarci di nuovo? Ebbene, sappiate che non avrete diritto ad alcun upgrade, né gratuito né a pagamento, come accade invece in altri casi di passaggio cross-generazionale.

Lo veniamo a sapere grazie alle FAQ pubblicate dalla stessa Atlus sul sito giapponese dedicato alla serie Persona. Qui leggiamo che le copie PS4 di Persona 5 Royal non danno diritto a un upgrade all’edizione PS5, pertanto per avere la versione migliorata sarà necessario comprarla. Una decisione inusuale ma non è di certo la prima volta che assistiamo a qualcosa di simile. Segnaliamo in ogni caso che Persona 5 Royal è già giocabile su PS5, seppur in retrocompatibilità, ma quest notizia potrebbe comunque far storcere il naso ai fan della serie.

Sia come sia, Persona 5 Royal debutterà su PS5 assieme alle versioni per PC, Switch e console Xbox, la cui uscita è fissata al 21 ottobre.