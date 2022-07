Bruce Straley, ex di Naughty Dog, fonda Wildflower Interactive

Dopo essere fuoriuscito da Naughty Dog nel 2017, poco dopo la pubblicazione di Uncharted 4: Fine di un Ladro, Bruce Straley lasciò l’industria dei videogiochi, ma ora è tornato con un nuovo studio di sviluppo: Wildflower Interactive.









Straley è stato una figura importante in Naughty Dog, tant’è che nel corso dei diciotto anni di permanenza nell’organico dello studio californiano ha partecipato ai lavori di molti titoli di successo rivestendo anche il ruolo di co-director di The Last of Us e di Uncharted 4. In questa nuova avventura, però, Bruce Straley e compagni non vogliono sviluppare dei blockbuster dai valori produtti elevatissimi e budget multimilionari, bensì Wildflower Interactive si dedicherà a dei progetti dallo scopo ridotto che si pongono l’obiettivo di esplorare le possibilità offerte dai videogiochi.

Per questo motivo Straley sta costruendo un piccolo team di sviluppo formato prima di tutto da appassionati che vogliono mettere a frutto le loro capacità, sperimentare, e avere una buona vita al di fuori dell’ambiente di lavoro. Ogni riferimento alla costruzione di un ambiente di lavoro sano e privo di crunch sembra voluto.

Nessun dettaglio sul primo videogioco in sviluppo presso Wildflower Interactive, ma immaginiamo che ci vorrà del tempo prima che verranno diffuse delle informazioni a riguardo.