In FIFA 23 non ci saranno squadre russe né la nazionale della Russia

Iniziata nello scorso febbraio, l’invasione russa del suolo ucraino prosegue ancora, e con essa proseguono anche le conseguenze negative per l’immagine della Russia nel mondo. Naturalmente, questo finisce per coinvolgere anche il mondo del gaming: in FIFA 23, per esempio, non ci saranno né le squadre russe né la nazionale russa. La conferma è stata data da Electronic Arts a Eurogamer. In aggiunta, il publisher ha dichiarato che “esprime solidarietà nei confronti delle genti ucraine e, così come tante altre voci nel mondo del football, chiede la pace e la fine dell’invasione dell’Ucraina.”

La rimozione della Russia e delle sue squadre non è una novità per EA Sports. Nello scorso marzo, così come altri sviluppatori anche Electronic Arts aveva annuncia la sospensione delle vendite in Russia e Bielorussia, e di lì a poco le squadre russe erano state rimosse da FIFA 22. Ricordiamo che FIFA 23 uscirà a fine settembre, e promette di includere varie novità rispetto al suo predecessore.