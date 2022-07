The Last of Us: Parte I, ecco il gameplay ufficiale del remake

Dopo i vari leak e i filmati di gioco trafugati che si sono avvicendati negli scorsi giorni, Sony e Naughty Dog hanno voluto confezionare un video ufficiale di The Last of Us: Parte I che illustra non soltanto il gameplay di questo remake, ma anche i vari cambiamenti apportati rispetto all’opera pubblicata originariamente su PlayStation 3.









Nel video troviamo vari esponenti di spicco di Naughty Dog che delineano le modifiche presenti in questo remake. Una delle più importanti riguarda sicuramente il comportamento dei nemici e dei compagni di avventura, i quali beneficeranno di nuove routine di intelligenza artificiale basate sulla tecnologia impiegata in The Last of Us: Parte II. Anche le animazioni sono state rivedute e corrette in modo da rendere i movimenti dei personaggi molto più fluidi.

Il lungo trailer illustra anche alcune delle modalità di gioco aggiuntive, come il permadeath e la modalità speedrun, ma anche varie feature di accessibilità che rendono il gioco fruibile anche da chi è purtroppo affetto da varie forme di disabilità. A tal proposito, The Last of Us: Parte I sarà anche uno dei primi videogiochi in assoluto ad includere l’audiodescrizione delle scene.

Sul versante prettamente visivo, il filmato pone a confronto il remake per PS5 con la versione rimasterizzata uscita su PS4, inoltre ci viene fatto sapere che il gioco potrà contare su due modalità grafiche: una che favorisce la risoluzione a scapito del frame rate (4K nativo e 30 fps), mentre l’altra al contrario è pensata per chi predilige le performance (4K dinamici e 60 fps). Saranno supportate anche le feature del controller DualSense e l’audio 3D.

The Last of Us: Parte I sarà disponibile su PS5 il prossimo 2 settembre. Il gioco uscirà anche su PC, ma per il momento non si conosce ancora la data di uscita di questa versione.