Resident Evil Village: ecco Lady Dimitrescu nel nuovo trailer di Mercenari

Oltre a introdurre un capitolo inedito con protagonista Rosemary Winters, la Gold Edition di Resident Evil Village aggiungerà anche il pacchetto The Mercenaries Additional Orders che permetterà ai giocatori di vestire i panni di Chris Redfield, Heisenberg e Lady Dimitrescu nella modalità Mercenari. Oggi Capcom ha voluto pubblicare un nuovo trailer che illustra proprio questi personaggi in azione.









Lady Dimitrescu incombe sui nemici in questa modalità per fare a fette gli avversari abbastanza sfortunati da incrociare il suo cammino. Dimitrescu può aumentare la sua Estasi facendo a pezzi i nemici con i suoi artigli affilati come rasoi. Ciò le consente di eseguire azioni speciali come schiacciare i propri nemici ed evocare le sue figlie.

Nel frattempo, Lord Karl Heisenberg possiede poteri elettrizzanti. Dotato di un martello gigante e della capacità di manipolare le correnti magnetiche, Heisenberg può caricare i suoi attacchi. Anche la terrificante creazione della fabbrica di Heisenberg, il Soldat Jet, si può unire alla mischia, ma attenzione a non farsi colpire dal fuoco incrociato dei suoi assalti autodistruttivi. Quando il campo magnetico è attivo Heisenberg può anche rallentare la velocità di movimento per vedere di cosa sono fatti i suoi nemici attirandoli o mettendo in scena uno spettacolo che tutti possono apprezzare lanciando rottami di metallo o seghe circolari verso di loro.

Infine, Chris Redfield può mettere a segno un pugno diretto che non solo può tirarlo fuori da situazioni difficili, ma aumenta in fretta anche la sua barra di Furia. Quando la modalità Furia è attiva, Chris si muove e si ricarica alla velocità della luce. Chris può anche richiedere supporto alla Hound Wolf Squad utilizzando il suo marcatore laser per individuare le posizioni nemiche e richiedere attacchi missilistici.

Resident Evil Village: Gold Edition e il pacchetto The Mercenaries Additional Orders saranno disponibili il 28 ottobre 2022 per PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e PC.