Destiny 2: Bungie si prepara a svelare il futuro del suo gioco

Sono passati quattro mesi da quando La Regina dei Sussurri ha portato una ventata di apprezzate novità su Destiny 2, ma il viaggio dei Guardiani non si è certo concluso sul pericoloso Tronomondo. Tramite il suo profilo Twitter, Bungie ci ha svelato quando potremo venire a saperne di più sul futuro del suo sparatutto: il 23 agosto. L’annuncio arriva accompagnato da un breve video che ripercorre i momenti chiave della saga Luce e Oscurità. Lo studio di sviluppo non ha fornito ulteriori dettagli su cosa vedremo in questa data, ma ci sembra probabile che verremo a conoscenza di qualche informazione in più su Lightfall, prossima espansione di Destiny 2.

Condividi con gli amici Inviare