Marvel's Midnight Suns: ecco il trailer di Spider-Man

Continua la serie di video dedicati da Firaxis alla presentazione del nutrito roster di eroi di Marvel’s Midnight Suns. Oggi tocca a Spider-Man, che si mostra con un primo trailer che ne evidenzia l’agilità sul campo di battaglia nonché la sua inarrestabile parlantina. Così come tutti i suoi colleghi, sembra proprio che anche l’amichevole Uomo Ragno di quartiere abbia a suo disposizione un nuovo, incendiario potere – la cui presentazione non può fare a meno di ricordare la tuta Iron Spider, utilizzata dal personaggio nel corso dell’arco fumettistico Civil War, oltre che in varie occasioni all’interno del Marvel Cinematic Universe.









Non dubitiamo che, come già fatto per Capitan America e Iron Man, nel corso delle prossime ore il team di sviluppo pubblicherà video che spiegano più nel dettaglio le abilità che Spider-Man avrà a disposizione. Ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns uscirà a inizio ottobre su PC e console PlayStation e Xbox.