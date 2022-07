Papers, Please è in uscita su mobile a breve

A distanza di ben nove anni dall’uscita su Steam, Papers, Please sta per fare capolino anche su mobile. A darne notizia ci ha pensato direttamente il suo creatore, Lucas Pope, con un laconico messaggio diffuso via Twitter. L’autore del gioco ha fatto sapere che l’uscita di Papers, Please su Android e iOS è prevista il 5 agosto.

Il gioco ci mette nei panni di un agente del Ministero dell’Accoglienza della grandiosa nazione comunista di Arstotzka. Il nostro compito è quello di controllare gli immigrati che cercano di entrare nel paese dalla frontiera che separa Arstotzka da Kolechia, ma occhio perché tra la gente si potrebbero nascondere spie e terroristi. Papers, Please è in ogni caso molto più di questo, ma sarebbe davvero un delitto scrivere di più nel caso non ci aveste ancora giocato. Per questo l’imminente approdo del gioco su mobile potrebbe essere un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.