Star Wars Jedi: Survivor potrebbe uscire a inizio marzo, secondo un leak

Curiosi di sapere quanto prenderanno nuovamente il via le avventure di Cal Kestis e del suo inseparabile droide BD-1? Star Wars Jedi: Survivor, annunciato a fine maggio, non ha ancora una data di lancio ufficiale, ma di recente è emersa una possibile finestra di uscita. L’account Twitter PlayStation Game Sizes ha infatti segnalato come nel database del PlayStation Store sia emerso che il nuovo gioco di Respawn Entertainment uscirà a inizio marzo 2023. Il periodo, in effetti, sembra proprio quello giusto: ricordiamo infatti che il 4 marzo è tradizionalmente la giornata dedicata a Star Wars. Per ora, comunque, questa finestra resta priva di conferma ufficiale, e visto quanto siano diventati comuni i rinvii non ci stupirebbe se anche Star Wars Jedi: Survivor finisse per arrivare più avanti nel corso del 2023. Noi comunque incrociamo le dita.

