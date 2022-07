Logitech G presenta la nuova linea di prodotti Aurora Collection

Logitech ha presentato la nuova Aurora Collection della linea Logitech G: una nuova collezione “Play your Way” che promuove l’inclusività e consentire a tutti i giocatori di esprimere se stessi. La nuova collezione è stata pensata per essere gender inclusive, e non gender exclusive, che si rivolge alle esigenze e ai desideri delle gamer, ma anche ai giocatori che alla ricerca di un design vivace e di un’esperienza curata.

“Gran parte dell’industria dei videogiochi è rimasta ancorata all’idea del ‘one-size-fits-all’. Ma questo non rispecchia l’ampia gamma di consumatori che si concentrano sull’espressione personale e sul gioco per divertimento, e certamente non si adattava all’impegno di Logitech di fornire soluzioni per tutti i giocatori. Quando abbiamo analizzato i nostri prodotti per il gaming, ci siamo resi conto che avremmo potuto fare di più“, ha dichiarato Ujesh Desai, Vice President and General Manager di Logitech G. “Con Aurora Collection abbiamo creato una collezione gender inclusive, incentrata sul comfort, l’accessibilità e la vivacità, che sostiene il nostro impegno a lungo termine per consentire a tutti di sperimentare la gioia del gaming“.

La collezione Aurora è stata concepita sulla base del feedback delle gamer di tutta la community ed è stata realizzata da un team Logitech di donne leader nell’innovazione, nel design, nella progettazione e nel marketing. La collezione è stata creata per soddisfare i desideri e le esigenze di gioco di un segmento sottorappresentato di videogiocatori e per re-immaginare un futuro del gaming in cui la gender-inclusivity sia saldamente presente.

“Il nostro impegno, quello di creare una collezione di accessori gaming gender inclusive, ci ha spinto a mettere da parte le vecchie idee e a porci alcune domande essenziali sul nostro amore per il gaming“, ha dichiarato Tiffany Beers, Head of Gaming Innovation di Logitech G. “Nel progettare innanzitutto per le gamer, abbiamo creato una collezione che speriamo sia significativa per un segmento ancora più ampio di giocatori, al di là del genere e degli stereotipi. Siamo entusiasti della collezione Aurora e di ciò che rappresenta“.

L’Aurora Collection comprende:

Cuffie da gaming wireless G735 – Dotate di una finitura White Mist, di un’eterea illuminazione RGB e di un doppio mix audio on-ear, le G735 sono un’opzione versatile per qualsiasi gamer. Le G735 sono le prime cuffie Logitech G dotate della nuova tecnologia Blue VO!CE, che consente di modulare la voce del giocatore e di salvare le impostazioni audio preferite in G Hub e direttamente sulla cuffia. Le cuffie da gaming wireless G735 massimizzano inoltre il comfort e sono adatte anche alle teste più piccole. I giocatori possono affrontare lunghe sessioni di gioco grazie alla durata della batteria di oltre 56 ore (senza illuminazione) e sperimentare la libertà di movimento grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G e alla connettività Bluetooth.

Tastiere meccaniche da gaming G715 e G713 – La tastiera da gaming wireless G715 e la tastiera da gaming G713 offrono sensazioni low-key con prestazioni high-key, in modo che i giocatori possano esprimersi e giocare a modo loro. Il layout compatto TKL e l'altezza regolabile garantiscono il massimo del comfort. La batteria ricaricabile, che garantisce 25 ore di gioco ininterrotto, e la connettività wireless LIGHTSPEED o Bluetooth della G715 permettono di trasportarla ovunque. Entrambe le tastiere sono dotate di un poggiapolsi Cloud-Soft incluso per un comfort senza fine.

Mouse da gaming wireless G705 – Il mouse da gaming wireless G705 è stato realizzato appositamente per le mani più piccole, con una forma compatta e sagomata e una tecnologia avanzata. Con un peso di soli 85 grammi, il G705 è stato progettato per garantire alte prestazioni e comfort di livello superiore. Grazie al sensore da gaming, al wireless LIGHTSPEED ultra-reattivo, alla connettività Bluetooth e al pulsante per la regolazione dei DPI, i giocatori potranno dare il meglio di sé.

Accessori – La collezione comprende anche otto nuovi accessori che includono tocchi stravaganti come il poggiapolsi a forma di nuvola, il ferma-cavo e la custodia per il trasporto a forma di cuore. Altri accessori includono cuscinetti per le orecchie e boom mic, top plate per le tastiere G713 e G715, estrattore e spazzola per keycap e mousepad per personalizzare al massimo la propria postazione.

Tutti i prodotti della collezione sono disponibili ora sul sito di Logitech G e presso i rivenditori autorizzati.