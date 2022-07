I vecchi WWE fino al 2K20 sono stati rimossi dagli store digitali

2K Games ha rimosso dalla vendita tutti i vecchi videogiochi su licenza WWE dal 2K17 al 2K20 (compreso), i quali non sono più disponibili su nessuno store digitale per PC, PlayStation e Xbox.

La notizia sarebbe passata in sordina se un utente di Reddit non avesse cercato tali giochi su Steam trovando solo i più recenti WWE 2K22 e WWE 2K Battlegrounds. Altri utenti hanno successivamente confermato che i videogiochi sono scomparsi anche dal PlayStation Store e dal Microsoft Store. È molto probabile che la decisione di rimuovere le versioni digitali dalla vendita sia legata ai soliti problemi di mancato rinnovo delle licenze, ma non bisogna dimenticare che sul finire di giugno è stata staccata la spina ai server di WWE 2K19 e WWE 2K20, ponendo fine di fatto a tutte le funzionalità online di entrambi i giochi.

Da notare, in ogni caso, che i possessori dei videogiochi interessati possono comunque continuare a scaricare e accedere ai titoli in questione, mentre chi vorrà acquistarne una copia dovrà obbligatoriamente rivolgersi al mercato delle copie fisiche.