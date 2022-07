Scomparso David Warner, doppiatore di Baldur's Gate 2, Fallout

È stata di recente diffusa la notizia che David Warner, famoso attore e doppiatore britannico, è scomparso all’età di 80 anni per una malattia legata al cancro. Il suo debutto avvenne nel 1962 con una performance teatrale, e negli anni seguenti si distinse anche nel campo del cinema e della televisione. La sua carriera è stata lunga e ricca di crediti; ci sentiamo di ricordare in particolare i suoi ruoli in Titanic, in cui interpretò Spicer Lovejoy, e in Tron nei panni dell’antagonista Ed Dillinger.

La carriera di David Warner coinvolse anche i videogiochi. In Baldur’s Gate II, prestò la sua voce a Jon Irenicus, tornando nel ruolo con la recente espansione Siege of Dragonspear. Offrì inoltre la sua voce a Morpheus (Fallout) e al Cancelliere Gorkon (Star Trek: Klingon Academy).