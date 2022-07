World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, rivelata la data d'uscita

Preparate i cappottoni caldi, perché fra due mesi esatti arriverà il momento di andare a fare visita al re dei Lich nelle gelide terre di Northrend. Blizzard Entertainment ha infatti annunciato che Wrath of the Lich King Classic, terzo capitolo nella riscoperta di World of Warcraft com’era una volta, uscirà il 27 settembre a mezzanotte in punto. C’è pure un breve teaser che ci mostra come Arthas Menethil e le sue armate di non morti siano pronti ad accoglierci degnamente.









Così come i capitoli precedenti, anche Wrath of the Lich King Classic si propone di ripercorrere quella che è stata l’evoluzione e la crescita del MMORPG di Blizzard rimanendo più fedele possibile al materiale originale. Anche se in realtà, pare che qualche concessione alla modernità gli sviluppatori si siano decisi a farla: ve ne parla più nel dettaglio il nostro Simone Rampazzi.