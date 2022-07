Call of Duty: Vanguard, arrivano i Terminator modello T-800 e T-1000

L’aggiornamento di metà stagione di Call of Duty: Vanguard e Warzone porterà con sé numerose novità (che potete leggere in dettaglio sul sito ufficiale), ma una ci sembra particolarmente significativa: e cioè l’arrivo dei Terminator modello T-800 e T-1000, nei panni dei quali potremo calarci tramite due bundle a tempo limitato. Il bundle Ultra Maestria Terminator T-800 include dieci oggetti; oltre naturalmente all’androide immortalato da Arnold Schwarzenegger, all’interno del pacchetto troveremo anche il progetto arma ultra per fucile d’assalto “Processore neuronico”, i progetti arma leggendari “Lega coltan” e “Fanatico dei motori”, il portafortuna “Scansione continua”, l’emblema animato “Tornerò” e il mirino “Ottiche a infrarossi”.

Nel bundle che include l’operatore T-1000, apparso per la prima volta in Terminator 2: Il giorno del giudizio, troveremo tre progetti arma leggendari: la mitraglietta “Metallo liquido”, il fucile d’assalto “Missione persistente” e la mitragliatrice leggera “Furto d’identità”. Il bundle include anche l’orologio “Futuro alternativo”, l’emblema animato “Caccia totale” e il biglietto da visita animato “Inarrestabile”. L’aggiornamento di metà stagione arriverà su Call of Duty: Vanguard alle ore 18:00 di oggi, mentre su Warzone ci sarà da aspettare le ore 18 di domani, 27 luglio. La patch introdurrà anche la nuova mappa Desolation, che potete trovare presentata nel dettaglio al seguente link.