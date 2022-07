NieR: Automata, un nuovo mistero attira l'attenzione dei fan

Sono passati ormai cinque anni da quando NieR: Automata è uscito, ma sembra che il gioco di Yoko Taro abbia ancora qualche segreto da svelare. Di recente, un utente ha infatti pubblicato su Reddit un messaggio in cui chiedeva spiegazioni in merito a come accedere la “chiesa”, un’area alla quale era riuscito ad accedere da una porta nascosta all’interno della Copied City. La domanda ha generato una certa confusione all’interno della comunità di appassionati, dato che nessuno aveva finora segnalato l’esistenza di quest’area.

Nella giornata di ieri, l’utente è poi tornato pubblicando un breve video che mostra la posizione della porta segreta, e un breve sguardo agli ambienti interni. Il fatto che, in base a quanto è dato sapere, nessun altro giocatore di NieR: Automata sia riuscito a convincere questa porta ad aprirsi ha portato gli utenti a speculare che le condizioni richieste siano estremamente specifiche, o che l’area sia stata rimossa in aggiornamenti successivi. Poche ore fa, l’autore del video originale ha pubblicato una clip più lunga, che mostra come al termine dell’area ci sia, come precedentemente indicato, una chiesa. L’interno della chiesa include una strana creatura nera, e, adagiata sull’altare, una figura bianca da cui è sbocciato un fiore. Questo, casomai, ha aperto lo spazio ad ancora più domande.

Vale la pena segnalare come al momento non sia possibile moddare i file di gioco di NieR: Automata così da aggiungervi nuove aree, il che ha portato molti a credere alla legittimità di quanto mostrato. E a quanto pare, la cosa è giunta anche all’orecchio di Yosuke Saito, producer del gioco, che ha avuto qualcosa di molto sibillino da dire: “Eterno mistero”. Ricordiamo che fra qualche mese NieR: Automata uscirà anche su Nintendo Switch: chissà che quella versione del gioco non contenga qualche risposta a questo rompicapo?