Skeleton Key è il nuovo studio di sviluppo di Wizards of the Coast

Wizards of the Coast, la compagnia nota soprattutto per Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering, ha annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo: si tratta di Skeleton Key, una realtà con base ad Austin, in Texas.

Questo nuovo studio di sviluppo si dedicherà alla creazione di videogiochi ad alto budget, i cosiddetti “tripla A”, e sarà guidato da Christian Dailey. Se questo nome non vi è nuovo è perché Dailey è un veterano dell’industria con un passato in Electronic Arts e BioWare. Proprio da BioWare si è congedato lo scorso febbraio, dove ha vestito i panni di uno dei produttori esecutivi di Dragon Age: Dreadwolf.

Skeleton Key è dunque il quarto studio di sviluppo di Wizards of the Coast, che va ad aggiungersi ad Atomic Arcade, Archetype Entertainment, e Tuque Games, gli autori del recente Dungeons & Dragons: Dark Alliance.