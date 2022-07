Rollerdrome: un lungo gameplay dello sparatutto targato Roll7

L’uscita di Rollerdrome è ormai dietro l’angolo: poche settimane ci separano dal lancio del prossimo videogioco di Roll7, gli autori di OlliOlli per intenderci, ed è probabilmente per questo che in queste ore è stato diffuso un lungo filmato che mostra proprio il gameplay di questo particolare sparatutto in terza persona.









Il lead game designer Andreas Yiannikaris è stato ospite del programma PlayStation Underground sul canale ufficiale di Sony per illustrare proprio le dinamiche di gioco di Rollerdrome. In questo sparatutto che unisce sparatorie adrenaliniche a evoluzioni sui pattini a rotelle, lo scopo non è soltanto eliminare i nemici, ma farlo con stile.

Se il video non vi basta, poi, potete sempre leggere cosa ne pensa il nostro Gabriele Barducci che ha avuto la possibilità di provare Rollerdrome in anteprima. Vi ricordiamo, infine, che l’ultima fatica di Roll7 sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 dal 16 agosto.