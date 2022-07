Meta Quest 2: aumento di prezzo in vista per il visore VR

Mentre Sony presenta alcune feature del suo PS VR2, in queste ore è stato annunciato un improvviso e sostanzioso aumento di prezzo per le varie versioni di Meta Quest 2, il visore per la realtà virtuale di Facebook.

A partire dal mese di agosto, infatti, le versioni di Meta Quest 2 da 128GB e 256GB subiranno un aumento di 100 dollari, passando rispettivamente da $ 299,99 a $ 399,99 e da $ 399,99 a $ 499,99. La compagnia giustifica questo incremento di prezzo spiegando che i costi di produzione e distribuzione dei visori sono aumentati in questi ultimi mesi, pertanto si è reso necessario aumentare il prezzo di vendita affinché Meta possa continuare a investire nella realtà virtuale.

Viene inoltre precisato che i prezzi verranno ritoccati verso l’alto in tutti i paesi in cui Meta Quest 2 è commercializzato, dunque anche in Italia, ma al momento non sappiamo ancora di quanto. Da notare che qui da noi il visore viene già venduto a un prezzo più alto rispetto agli Stati Uniti: la versione da 128GB costa € 349, mentre quella da 256GB ha un prezzo di vendita al pubblico di € 449.

Per indorare la pillola, Meta fa sapere che chiunque acquisti un visore Quest 2 tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022 riceverà in omaggio una copia di Beat Saber senza alcun costo aggiuntivo.