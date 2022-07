Total War: Warhammer 3, un trailer presenta il nuovo Campione del Caos

Giocatori di Total War: Warhammer 3, siete pronti ad accogliere come si deve un nuovo Campione del Caos? La domanda è retorica, perché Festus, Signore delle Sanguisughe, Apotecario Oscuro, Campione di Nurgle e tanti altri titoli molto rassicuranti non sembra esattamente in genere di tipo a cui potete dire di no. Sopratutto se è alla ricerca di cavie a cui far provare qualche suo nuovo intruglio (cioè sempre).









Sembra difficile a dirsi vedendolo così, ma in passato il Dottor Festus era uno degli apotecari più rinomati dell’intero Impero, e la sua arte salvava ogni anno centinaia di persone dalle più terribili malattie. Ma posto di fronte a un’infezione che non riusciva a curare, il buon dottore accettò l’offerta del dio della Pestilenza Nurgle, che gli avrebbe rivelato i segreti di tutte le malattie in esistenza. Naturalmente, però, stringere accordi con i poteri perniciosi ha sempre un prezzo, e l’apotecario è passato dall’essere uno degli eroi dell’Impero a diventarne uno dei più acerrimi nemici. Festus arriverà su Total War: Warhammer 3 il prossimo 23 agosto, con il Champions of Chaos Lords Pack. In totale, questo DLC includerà 4 eroi: Festus è il secondo ad essere rivelato, dopo il suo degno collega Azazel.