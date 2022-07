Minecraft: il DLC SpongeBob vi porta a spasso per Bikini Bottom

Appassionati giocatori di Minecraft, se avete sempre desiderato fare due chiacchiere con la spugna più ottimista degli oceani mentre addentate un goloso Krabby Patty, il DLC SpongeBob realizzerà i vostri sogni.









Passeggiando per Bikini Bottom, vi ritroverete a lavorare al fianco di SpongeBob con una missione precisa: far vivere agli abitanti della variopinta cittadina la giornata più bella di sempre!

Facendovi trasportare dalla curiosità durante l’esplorazione dell’ampia mappa, non solo potrete rilassarvi in un cinema sulla barriera corallina o andare nella casa dolce ananas di SpongeBob, ma affronterete rompicapo e missioni epiche difendendo il Krusty Krab da acciughe fameliche e fronteggiando le insidie di Plankton. Per sostenervi nella vostra missione durante le esplorazioni troverete degli oggetti molto utili, oltre a simpatici collezionabili. Nel DLC è inoltre incluso un mini gioco di combattimento in cui vi trasformerete in abili lanciatori di hamburger.

Disponibile sul sito ufficiale di Minecraft, potrete scaricare gratuitamente il DLC fino al 27 settembre 2022 (richiede l’ultima versione di Minecraft: Bedrock Edition). Pronti ad immergervi?