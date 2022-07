PlayStation 5 supporterà presto la risoluzione 1440p

Sony ha iniziato a distribuire la beta del prossimo system update di PlayStation 5 che introduce, tra le varie novità, il supporto ufficiale alla risoluzione 1440p. La compagnia giapponese fa sapere che la beta è riservata solo ad alcuni utenti residenti in paesi selezionati, tuttavia è intenzione di Sony distribuire l’aggiornamento in tutto il mondo nelle prossime settimane.

Grazie a questo update, i possessori di display 1440p potranno selezionare questa risoluzione nelle impostazioni della console (che per ora supporta solo FullHD e 4K) e utilizzare lo scaler della console se il gioco a cui stanno giocando non supporta tale risoluzione. In caso contrario, il gioco girerà nativamente a risoluzione 1440p.

La beta introduce anche la possibilità di creare delle liste per organizzare al meglio la propria collezione di videogiochi: è possibile creare fino a 15 cartelle contenenti un massimo di 100 titoli ciascuna. Sarà inoltre possibile inserire lo stesso gioco in liste differenti. L’aggiornamento introduce anche alcune feature minori che includono una comparativa tra sonoro stereo e audio 3D, un più facile accesso alle attività di gioco, nonché delle feature social accessorie che riguardano notifiche e chat.