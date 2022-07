Press Start: un evento per chi vuole lavorare nell'industria dei videogiochi

IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) ha annunciato la prima edizione di Press Start – Video Game Student Conference, un’iniziativa rivolta a tutti i giovani studenti che ambiscono a lavorare nell’industria dei videogiochi ai quali verrà raccontato il dietro le quinte del settore.

L’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia dà appuntamento agli interessati nei giorni 7 e 8 ottobre 2022 presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Cultural Partner dell’evento. A Press Start parteciperanno anche alcune aziende impegnate nell’industria dei videogiochi, tra cui citiamo 34BigThings, Milestone, Nacon Studio Milan, Reply Game Studios, Ubisoft Milan ed Epic Games. Queste nell’ultimo anno hanno lavorato per creare una piattaforma di incontro e formazione per i futuri professionisti dell’industria dei videogiochi che finora mancava in Italia.

L’evento sarà articolato su tre diverse macro-attività: talk, matchmaking e award. Le conferenze, tenute da professionisti dell’industria italiana, analizzeranno le diverse aree produttive: programmazione, produzione, game design, narrative design, art direction, QA e testing, musica ed effetti sonori e marketing e comunicazione. Chi parteciperà in presenza all’evento avrà l’opportunità unica di fissare incontri 1:1 finalizzati all’orientamento e al recruiting di nuove risorse con alcune tra le più importanti realtà del settore che operano in Italia. Gli appuntamenti potranno essere fissati attraverso la piattaforma MeetToMatch, matchmaking partner di Press Start.

Inoltre, per valorizzare la creatività degli studenti, sono stati istituiti i Video Game Student Awards. Si tratta di una competizione aperta a tutti gli studenti e destinata a progetti realizzati in gruppo. Una giuria di professionisti del settore assegnerà tre diversi riconoscimenti:

Fresco Award : per quel videogioco che spicca per stile artistico, meccaniche di gioco, controlli o qualsiasi elemento che lo differenzi dai generi o videogiochi mainstream;

: per quel videogioco che spicca per stile artistico, meccaniche di gioco, controlli o qualsiasi elemento che lo differenzi dai generi o videogiochi mainstream; Luna Award : concesso a chi propone delle basi solide per un potenziale successo commerciale;

: concesso a chi propone delle basi solide per un potenziale successo commerciale; Strano Award: destinato a chi propone qualcosa di totalmente diverso dagli standard classici o un’idea particolarmente folle.

Da oggi e fino al 31 agosto è possibile candidarsi ai Video Game Student Awards attraverso il sito di IIDEA.

“Press Start è un evento che mancava nel panorama italiano e di cui sentiamo la necessità come settore. Da un lato per rispondere al crescente interesse da parte degli studenti verso le prospettive professionali nel mondo del gaming. Dall’altro per far fronte alla crescita dell’industria locale che sta vivendo una fase di grande fermento e consolidamento, offrendo opportunità di lavoro concrete nel nostro Paese ai giovani che escono dalle università e dai corsi specializzati in videogiochi,” ha dichiarato Luisa Bixio, Vice Presidente di IIDEA. “Con la creazione di una video game student conference puntiamo a chiudere il cerchio favorendo un contatto con l’industria che metta insieme i diversi anelli del sistema e possa diventare un appuntamento annuale imperdibile per studenti e imprese.”

La prima edizione di Press Start avrà un formato ibrido in presenza e online. I panel si potranno seguire anche in streaming, mentre gli incontri tra studenti e imprese si terranno in presenza, con l’obiettivo sia di favorire l’orientamento professionale che di fare colloqui per posizioni aperte, presso le sale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

“Il Museo della Scienza è stato il primo museo in Italia a investire nella produzione di serious games per le sue sezioni espositive e ad utilizzare i videogame tradizionali, anche commerciali, per comunicare e promuovere il territorio e il patrimonio culturale, diffondere la conoscenza e sensibilizzare la cittadinanza. Oggi il videogioco è uno dei modi che abbiamo per fare cultura con finalità di inclusione e partecipazione attiva e come motore di cambiamento del reale,” ha commentato Luca Roncella, Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo “Press Start, con le sue diverse iniziative formative indirizzate ai giovani, si fa promotrice di questo cambiamento a cui il Museo della Scienza partecipa in qualità di cultural partner. Obiettivo del Museo è infatti da sempre quello di offrire esperienze in grado di portare il racconto culturale a un livello superiore, ribadendo i valori simboleggiati dalla figura di Leonardo da Vinci – cui è intitolato il museo -, icona della continuità e sintesi tra la cultura artistica e scientifico-tecnologica, differenti ma complementari manifestazioni della inventività umana che trovano piena espressione nei videogiochi, opere di creatività artistica e ingegno tecnologico.”

Per finire, segnaliamo che le registrazioni all’evento partiranno a settembre.