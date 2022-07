Dpo il breve teaser della settimana scorsa, SNK ha confezionato un nuovo trailer di KOF XV dedicato al Team Awakened Orochi, il prossimo DLC che verrà pubblicato su PC, console PlayStation e Xbox ad agosto.









Questo contenuto aggiuntivo introdurrà tre personaggi nel roster di The King of Fighters XV. Si tratta di Orochi Yashiro, Orochi Shermie e Orochi Chris. Il tris di combattenti sarà disponibile il mese prossimo, ma non si conosce ancora la data di uscita definitiva.