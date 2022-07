The Siege and the Sandfox è un nuovo metroidvania pubblicato da Koch Media

Il publisher Koch Media e lo studio di sviluppo Cardboard Studio hanno da poco rivelato The Siege and the Sandfox, metroidvania dalle meccaniche stealth che arriverà su PC nel corso del 2023. Il gioco adotta uno stile artistico in 16 bit, e ci invita a esplorare le stanze e le prigioni di un imponente palazzo che si trova sotto assedio; nostro compito sarà quello di scoprire la vera origine di una minaccia spuntata dalle dune del deserto.

“Siamo estremamente entusiasti di lanciare il nostro gioco di debutto, The Siege and the Sandfox, con l’aiuto di Koch Media. Questo progetto è un’appassionata combinazione di stealth e giochi dell’era a 16 bit, portato nel mondo moderno con splendide tecniche ed effetti visivi. Volevamo creare qualcosa di nuovo ma nostalgico e Koch ci ha aiutato a realizzarlo“, ha dichiarato Olly Bennet, CEO di Cardboard Sword. Il gioco uscirà su Steam, Epic Games Store e GOG.com; potete trovare ulteriori dettagli sul sito ufficiale.