Warhammer 40,000: Darktide per PC è stato rinviato a novembre

Pensavate di partire per l’universo fantascientifico di Warhammer 40,000 il prossimo settembre? E invece no, cari lettori: Fatshark ha difatti annunciato che Darktide è stato rinviato di qualche mese sia su PC che su Xbox Series X|S. Tuttavia, mentre per la prima versione abbiamo già una nuova data di uscita, quella in arrivo sulla console di Microsoft è slittata a data da destinarsi.

Tramite un messaggio diffuso sui social nelle scorse ore, il team di sviluppo ha fatto sapere che la nuova data di uscita di Warhammer 40,000: Darktide in formato PC è stata fissata al prossimo 30 novembre, mentre il gioco vedrà la luce poco più tardi su Xbox Series X|S. Queste settimane di lavoro aggiuntive verranno impiegate dagli sviluppatori per correggere gli ultimi bug, migliorare le performance e confezionare un prodotto in linea con le aspettative.

Per finire, Fatshark annuncia che a breve darà il via all’ultima sessione di test pre-lancio. Per avere una chance di partecipare alla beta basta iscriversi tramite il sito ufficiale.