Bounty Star è un nuovo action con combattimenti tra mech

Annapurna Interactive ha presentato Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem, un nuovo action ad ambientazione western in arrivo prossimamente su PC (via Steam) e console.









In Bounty Star impersoneremo Clem, una combattente veterana che tenta di scrollarsi di dosso la vergogna e il senso di colpa per il suo passato diventando una valida alleata del bene nel Red Expanse, una versione post-post-apocalittica del Sud-Ovest americano.

Avremo modo di pilotare il Predatore del Deserto MKII, un mech straordinariamente potente, un veicolo da battaglia altamente personalizzabile che può essere equipaggiato con una moltitudine di sistemi offensivi: pesanti armi da mischia, armi d’assalto idrauliche alimentate a vapore, armi da fuoco esplosive e altro ancora. L’equipaggiamento prevede anche svariati sistemi difensivi: propulsori ad alta velocità, potenziatori di scatto e scudi anti-sommossa, tanto per citarne alcuni.

Nel gioco vestiremo i doppi panni di cacciatori di taglie e gestori di un garage isolato e malmesso che funge sia da base per le operazioni che da casa per la protagonista. Dovremo quindi costruire condotti per l’approvvigionamento di acqua ed elettricità, coltivare il cibo da cucinare, fabbricare munizioni e carburante necessari per gli scontri così da procurarsi i fondi per migliorare la base.

Arrivati a questo punto, però, vi starete chiedendo quando uscirà Bounty Star. Ebbene, il gioco sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Da notare che sarà incluso sin dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.