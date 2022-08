Disco Elysium: ZA/UM al lavoro su un videogioco sci-fi?

ZA/UM, la compagnia di sviluppo che ha dato i natali a Disco Elysium, sta cercando personale per il suo prossimo videogioco, il quale potrebbe contare su un’ambientazione sci-fi.

Lo veniamo a sapere proprio grazie agli annunci lavorativi pubblicati sul sito ufficiale dello studio. In particolare, ZA/UM sta cercando un Environment Concept Artist appassionato di fantascienza e spazio, un talento nell’immaginare il fantastico e l’inusuale, e soprattutto che sia in grado di mettere nero su bianco nuovi mondi. Non è tutto, però, giacché il team è alla ricerca di un Lead Environment Artist che sappia lavorare con l’Unreal Engine 5, lasciando intendere che il prossimo videogioco sarà sviluppato con questo motore.

Curiosamente, però, la compagnia sta anche cercando un Sales and Monetization Specialist in grado di lavorare a stretto contatto con il management e il team di publishing al fine di sviluppare strategie di monetizzazione a lungo termine. Tra le responsabilità di questa figura citiamo la massimizzazione e la diversificazione del flusso di cassa per un gioco completo, i suoi add-on e per contenuti di tipo live service. Viene dunque da chiedersi se gli autori di Disco Elysium non stiano pensando di lanciarsi nel settore dei cosiddetti “GaaS” (game as a service). Staremo a vedere.