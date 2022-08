White Day: A Labyrinth Named School arriva su Switch, PS5 e Series X|S

Annoiarsi durante le ore di lezione a scuola è sicuramente una situazione in cui tutti ci siamo ritrovati almeno una volta nella vita (magari fosse capitato una volta sola!), ma nella Yeondu High School il tempo per scocciarvi sicuramente non lo troverete. Sviluppato da Sonnori e già disponibile per PlayStation 4, PC, iOS e Android, il terrificante horror intitolato White Day: A Labyrinth Named School arriverà l’8 settembre anche su PlayStation 5, Xbox Series e Switch.









In questo agghiacciante (è il caso di dirlo) survival horror vivrete in prima persona un ambiente scolastico dall’atmosfera disturbante, affrontando intense sequenze di inseguimenti, spaventi terrificanti e puzzle a tempo che vi ritroverete a risolvere con il fiato sul collo dato che ci saranno molte anime tormentate a darvi la caccia e perseguitarvi durante tutta l’avventura. In White Day: A Labyrinth Named School sicuramente il tempo sarà una delle risorse limitate che dovrete abilmente gestire per sopravvivere alla spietata caccia notturna, ma voi armatevi di sangue freddo e… non temete di correre nei corridoi.