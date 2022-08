Sony: la quantità di PlayStation 5 in vendita aumenterà

Sony ha novità: sta lavorando per aumentare l’offerta di console PS5 prima delle vacanze natalizie. Hiroki Totoki, chief financial officer della multinazionale racconta: “Sebbene rispettiamo la nostra proiezione di vendita di 18 milioni di unità di PS5 quest’anno fiscale, le condizioni relative a PlayStation 5 stanno migliorando. Prevediamo di anticipare le spedizioni per la stagione degli acquisti di fine anno”.

Le difficoltà nell’acquisto di una PlayStation 5 da quando la console è stata lanciata nel novembre 2020 sono ben note, ma nonostante la scarsità di scorte nel 2021 Sony ha dichiarato che la PS5 è stata la console più venduta di sempre dall’azienda, con 10 milioni di console vendute in 249 giorni (il record precedente era detenuto dalla PlayStation 4, che ha venduto 10 milioni di console in 271 giorni).