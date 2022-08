Saints Row: un nuovo gameplay mostra il ray tracing in azione su PC

Qualche giorno fa è spuntato in Rete un lungo video di gameplay di Saints Row che mostra il gioco in azione su PC: i trenta minuti di gameplay catturati da tale Rubhen925 illustrano non soltanto una buona dose di gameplay, ma anche alcune feature tecniche come il ray tracing.









Grazie al video possiamo osservare che il videogioco di Volition userà la tecnica del ray-traced ambient occlusion, ma per il momento non sappiamo se gli sviluppatori hanno intenzione di implementare anche altre feature basate sul ray tracing che investano ambiti quali ombre, riflessi e illuminazione.

In ogni caso, Saints Row sarà disponibile dal 23 agosto non solo su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Volete saperne di più? Leggete la nostra più recente anteprima.