F1 22: disponibile da oggi il circuito di Portimão

Pronti a tornare in pista sull’autodromo dell’Algarve? Sebbene non faccia parte degli appuntamenti di questa stagione di Formula 1, il circuito di Portimão è stato appena introdotto in F1 22 con un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori.









EA Sports e Codemasters hanno celebrato l’arrivo di questo update confezionando un trailer che vede la Mercedes numero 44 di Lewis Hamilton affrontare un hot lap sul circuito portoghese. “Sappiamo che i nostri giocatori amano l’emozione di competere su più circuiti e e non c’è niente di meglio di Portimão“, ha affermato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. “Portimão è molto venerata con una storia prestigiosa e i nostri giocatori adoreranno la sfida di portare le auto progettate per il 2022 sul circuito sacro per la prima volta“.

Non è tutto, però, giacché gli sviluppatori hanno fatto sapere che il 12 settembre verrà aggiunto lo Shanghai International Circuit, anch’esso tramite aggiornamento gratuito.