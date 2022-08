Ace Combat 7 si aggiorna per festeggiare il suo terzo anniversario

Sono trascorsi tre anni dalla pubblicazione di Ace Combat 7: Skies Unknown, perciò Bandai Namco ha voluto celebrare questo terzo anniversario pubblicando un aggiornamento gratuito che introduce varie novità, tra cui skin, emblemi e nomi di battaglia aggiuntivi.









Questo update include ben 14 nuove skin, tra cui quelle del Razgriz Squadron e del Wardog Squadron, ora disponibili per l’F-14A Tomcat, un aereo giocabile aggiunto al Top Gun: Maverick Aircraft Set. Inoltre sono state aggiunte la skin del Wardog Squadron per il F-14D Super Tomcat, 6 skin ristampate da Ace Combat 3, 4 skin di aerei europei e una skin luminosa per l’XFA-27.

Sono stati aggiunti anche 17 nuovi emblemi, incluso quello del terzo anniversario di Ace Combat 7, 3 emblemi Nugget e 13 dalla collaborazione con THE [email protected] SEASON.