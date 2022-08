Warcraft: Blizzard avrebbe cancellato uno spin-off mobile di NetEase

Oltre al già pubblicato Diablo Immortal, pare che Blizzard Entertainment e NetEase stessero collaborando allo sviluppo di uno spin-off mobile di Warcraft, tuttavia la compagnia americana avrebbe deciso di cancellare il progetto a causa di divergenze finanziarie con la realtà cinese. Lo veniamo a sapere grazie a un report pubblicato sulle colonne di Bloomberg.

Dalle indiscrezioni di stampa scopriamo che il videogioco sarebbe stato in lavorazione per un lungo periodo, addirittura tre anni, e per via della cancellazione, NetEase avrebbe smantellato il team formato da un centinaio di sviluppatori. Alcuni di essi sarebbero stati trasferiti internamente su altri progetti, mentre altri pare siano stati licenziati.

Da notare che questo spin-off non ha nulla a che vedere con quel Warcraft Arclight Rumble annunciato qualche mese fa. Il progetto dal nome in codice Neptune in sviluppo presso NetEase avrebbe dovuto seguire il solco tracciato da World of Warcraft, pertanto si sarebbe trattato di un MMORPG free-to-play per dispositivi mobili. Per il momento sia Blizzard che NetEase tacciono sulla faccenda, dunque vi invitiamo a prendere quanto appena riportato con le proverbiali molle.