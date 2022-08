The Ascent: svelata l'espansione Cyber Heist, in uscita a breve

Dopo aver stuzzicato i fan nei giorni scorsi, Neon Giant e Curve Digital hanno annunciato Cyber Heist, la prossima espansione di The Ascent in uscita tra pochi giorni su PC e console.









Ambientata dopo gli eventi del gioco principale, l’espansione Cyber Heist sarà accessibile solo una volta portata a termine la campagna di The Ascent. Questo DLC introdurrà una serie di missioni, sia principali che secondarie, nonché armi aggiuntive (compresa un’arma da mischia avanzata) e una location tutta da esplorare. In Cyber Heist dovremo aiutare nuovamente Kira e avventurarci in una nuova arcologia di Veles appartenente al Malhorst-Gelb Group. Qui dovremo rubare delle tecnologie appartenenti alla megacorporazione, peccato che non saremo gli unici a voler mettere le mani sui preziosi gingilli.

Cyber Heist sarà disponibile dal 18 agosto e costerà € 9,99. Lo stesso giorno verrà messa in vendita anche una Cyber Edition di The Ascent al prezzo di € 44,99 che includerà non soltanto quest’ultima espansione, ma anche i DLC precedenti (Cyber Warrior e Cyber Sec).